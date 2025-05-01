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AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5'lik deprem meydana geldi. 

Saat 11.30'da gerçekleşen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

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