AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
AFAD, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.5'lik deprem meydana geldi.
Saat 11.30'da gerçekleşen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2025-05-01
Saat:11:30:44 TSİ
Enlem:37.4275 N
Boylam:36.06694 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/m0yw74aLXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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