AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem Saat 17:45'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.12 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi)
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kadirli (Osmaniye)
Tarih:2025-08-13
Saat:17:45:47 TSİ
Enlem:37.65806 N
Boylam:36.16917 E
Derinlik:5.12 km
Detay: