AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Deprem Saat 17:45'de meydana geldi. Depremin derinliği 5.12 km olarak ölçüldü.

 

