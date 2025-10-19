AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye Sumbas'ta saat 14:39 sularında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2025-10-19
Saat:14:39:10 TSİ
Enlem:37.73444 N
Boylam:36.09 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1EF4MUhVOq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi