  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD, Osmaniye Sumbas'ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Osmaniye'de korkutan deprem
Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Osmaniye Sumbas'ta saat 14:39 sularında 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

 

Gündem
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Hakan Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'a gidiyor
Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor