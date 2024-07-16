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AFAD duyurdu! Samsun’da korkutan deprem

Samsun’da 3.4 büyüklüğünde 7.26 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Samsun’da korkutan deprem
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AFAD’dan paylaşılan bilgiye göre, saat 13.28’de merkez üssü Samsun’un Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi olan, yerin 7.26 km altında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem merkezde hissedildi

Deprem Samsun merkezde de hissedildi. Sarsıntı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Samsun için deprem tehlikesi var mı?

Samsun`un depremselliği ve şehir merkezinin İkinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu vurguladı. Samsun'un depremselliği büyük ölçüde Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan kaynaklanmaktadır. Kuzey Anadolu Fay zonu Samsun il merkezinin güneyinde Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinden geçmektedir.

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