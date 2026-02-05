AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14:29’da yerin 9.26 km kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 14:29’da kaydedildi.
Merkez üssü Sındırgı olan depremin yerin 9.26 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-05
Saat:14:29:15 TSİ
Enlem:39.13444 N
Boylam:28.28528 E
Derinlik:9.26 km
Detay:https://t.co/3FB38Px8FT@afadbaskanlik