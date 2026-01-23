  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 16:41’de yerin 10,9 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 16:41’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 10,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

