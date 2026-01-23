AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 16:41’de yerin 10,9 kilometre derinliğinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 16:41’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 10,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 23, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-23
Saat:16:41:41 TSİ
Enlem:39.2225 N
Boylam:28.08889 E
Derinlik:10.9 km
Detay:https://t.co/qF6xlugbIC@afadbaskanlik