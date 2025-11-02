  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre ise deprem 4.4 büyüklüğünde 7 km derinlikte ölçüldü.

Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıklarıKabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıklarıGündem
e-SIM dönemi kapıda: 5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?e-SIM dönemi kapıda: 5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?Gündem

Gündem
2026 haccı için yeni kural: Sağlık raporu zorunluluğu geliyor
2026 haccı için yeni kural: Sağlık raporu zorunluluğu geliyor
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan gündem başlıkları
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Fidan, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü
Bakan Fidan, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü
e-SIM dönemi kapıda: 5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?
5G ile birlikte fiziksel SIM kartların sonu mu geliyor?
Mirastan sorun çıkabilir: Öğrendikten sonra 3 ay içinde harekete geçin
Mirastan sorun çıkabilir: Öğrendikten sonra 3 ay içinde harekete geçin