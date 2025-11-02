AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-02
Saat:15:41:09 TSİ
Enlem:39.15944 N
Boylam:28.24389 E
Derinlik:14.13 km
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre ise deprem 4.4 büyüklüğünde 7 km derinlikte ölçüldü.
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/dXCbLE9NzC
02.11.2025, 15:41:09 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.0 km#Kandilli