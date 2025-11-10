AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:41'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:09:41:40 TSİ
Enlem:39.135 N
Boylam:28.29 E
Derinlik:10.38 km
Detay:https://t.co/bcdSKrYaNO
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 9.7 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
10.11.2025, 09:41:40 TSİ
Büyüklük: 4.6
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 9.7 km