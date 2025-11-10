  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:41'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 10.38 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 9.7 kilometre olarak açıkladı.

