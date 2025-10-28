AFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremler

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, bir depremle daha sarsıldı.

Saat 10.10’da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saat 10.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 6.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi.

Bir sarsıntı daha gerçekleşti

Saat 10.10'da meydana gelen sarsıntının ardından saat 10.54'te bir deprem daha gerçekleşti.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen sarsıntı, Bursa, Eskişehir ve İzmir'de de hissedildi.

AFAD, depremin şiddetini 4.8 olarak açıklarken, sarsıntının derinliği 7 km olarak ölçüldü.