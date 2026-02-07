AFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremler
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremin ardından 4 büyüklüğünde 7.87 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:41'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:20 TSİ
Enlem:39.23389 N
Boylam:28.09861 E
Derinlik:6.84 km
Detay:
Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre deprem 4 büyüklüğünde 9.1 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 7, 2026
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/o16loxK4pH
07.02.2026, 09:41:30 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.1 km#Kandilli
4 büyüklüğünde ikinci deprem
4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Aynı dakikalar içinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.87 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:10 TSİ
Enlem:39.25056 N
Boylam:28.12167 E
Derinlik:8.13 km
Detay:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-02-07
Saat:09:41:30 TSİ
Enlem:39.23833 N
Boylam:28.095 E
Derinlik:7.87 km
Detay: