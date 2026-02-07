AFAD duyurdu: Sındırgı'da peş peşe depremler

  1. Ekonomim
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak kaydedildi. Bu depremin ardından 4 büyüklüğünde 7.87 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:41'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre deprem 4 büyüklüğünde 9.1 km derinlikte gerçekleşti.

4 büyüklüğünde ikinci deprem

4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Aynı dakikalar içinde gerçekleşen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.87 km olarak ölçüldü.

