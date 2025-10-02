  1. Ekonomim
  AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 14:12 sularında meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

