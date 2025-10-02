AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem saat 14:12 sularında meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Gölova (Sivas)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:12:37 TSİ
Enlem:40.01944 N
Boylam:38.7225 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rV2urXeS9X