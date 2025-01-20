AFAD duyurdu: Sivas'ta sabaha karşı peş peşe depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Sivas'ta deprem oldu. Saat 04:31 sularında meydana gelen Gürün merkezli depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. İnsanlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

Gürün merkezli ikinci sarsıntı ise saat 07.18'de meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

Söz konusu gelişmenin ardından Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre saat 08:30'da gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Ayrıca depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.