Afad duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem
AFAD, Tunceli'de deprem olduğunu duyurdu. Pülümür merkezli deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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AFAD, Tunceli'de deprem olduğunu duyurdu. Pülümür Tunceli merkezli depremin büyüklüğü 4.1 ölçüldü. Deprem 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Pülümür merkezli depremin büyüklüğünü 4 açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/tph1fdBaAb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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