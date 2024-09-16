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Afad duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem

AFAD, Tunceli'de deprem olduğunu duyurdu. Pülümür merkezli deprem 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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Afad duyurdu! Tunceli'de korkutan deprem
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AFAD, Tunceli'de deprem olduğunu duyurdu. Pülümür Tunceli merkezli depremin büyüklüğü 4.1 ölçüldü. Deprem 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, Pülümür merkezli depremin büyüklüğünü 4 açıkladı.

 

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