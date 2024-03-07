AFAD duyurdu: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van'ın Erciş ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Saat 15:49'da meydana gelen depremin derinliği 10.3 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin merkez üssünü de Van-Muradiye olarak duyurdu.