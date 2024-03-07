AFAD duyurdu: Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Erciş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Saat 15:49'da meydana gelen depremin derinliği 10.3 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Kandilli, depremin merkez üssünü de Van-Muradiye olarak duyurdu.