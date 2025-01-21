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AFAD ekipleri harekete geçti: Bu bölgeye yaklaşmayın

Aksaray'da avlanmak için araziye çıkan kişinin aldığı ağır koku AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ölçümlerde bölgede yüzde 5 oranında karbondioksit gazı tespit edildi.

Haber Merkezi
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AFAD ekipleri harekete geçti: Bu bölgeye yaklaşmayın
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Merkeze bağlı Sevinçli Köyü Kireçlik mevkiine avlanmak için araziye çıkan Cemil K., bölgede ağır bir koku fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.

Yüzde 5 oranında tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanlarından oluşan ekip, özel cihazlarla yaptıkları ölçümlerde yüzde 5 oranında karbondioksit gazı (boğucu gaz) tespit etti.

"Bu bölgeden uzak durun"

Yetkililer, bu oranın insan sağlığı için ölümcül olabileceğini belirtti. Gazın havaya karıştığını ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden AFAD yetkilileri, “Yaptığımız ölçümler, bölgedeki gaz seviyesinin tehlikeli boyutlarda olduğunu gösteriyor. Araştırmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu bölgeden uzak durmaları önem arz ediyor” açıklamasında bulundu.

Karbondioksit gazının kaynağını tespit etmek için detaylı incelemeler başlatılırken, çevre sakinlerine de bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarılar yapıldı. Uzmanlar, bu tür gazların yoğun olduğu alanlardan uzak durulması ve yetkililerin bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlattı.

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