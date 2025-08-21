AFAD ilk verileri açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.20'de orta şiddette bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 12.39 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-08-21
Saat:10:20:53 TSİ
Enlem:40.36583 N
Boylam:24.14028 E
Derinlik:12.39 km
Detay:https://t.co/oVoyp94fI1