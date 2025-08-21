AFAD ilk verileri açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.20'de orta şiddette bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 12.39 olarak ölçüldü.