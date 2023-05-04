AFAD seçim bölgesine seçmen taşıyacak! Müraacatlar nasıl yapılacak?

Deprem bölgesinde kayıtlı seçmenlerin bağlı bulunduğu kentlerde oy kullanmaları için AFAD hareket geçti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AFAD, seçim bölgelerine gidemeyen ihtiyaç sahibi seçmenleri sandıklarının bulunduğu bölgeye taşıyacak.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişken önemli açıklamalarda bulundu.

Yavuz, AFAD'ın ihtiyacı olan depremzedeleri seçim bölgelerine taşıyacağını söyledi.

Peki deprem bölgesine ücretsiz ulaşım için ne yapmak gerek?

Ali İhsan Yavuz, ihtiyacı olan seçmenlerin AFAD'a müracaat etmeleri gerektiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"325 bin seçmen deprem bölgesinden başka yerlere gitti. Deprem bölgesinde seçmen profili değişmiş değil. Hem devletin kurumları hem de YSK üstüne düşeni yapıyor. CHP de biz de bunu istemiştik. Seçmene o parti bu parti diye bakamayız. AFAD'a hangi seçmen müracaat ederse oy kullanmak için kendi şehrine taşınacak.'

Özel araçlarıyla deprem bölgesine geri dönmek isteyen vatandaşlara ise AFAD yardımcı olacak ve akaryakıt desteği verilecek.