AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş Payamburnu'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
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AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem 13.14 km derinlikte gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem
Kandilli, Kahramanmaraş Payamburnu'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem 5 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-08-29
Saat:14:08:37 TSİ
Enlem:37.86861 N
Boylam:36.27611 E
Derinlik:13.14 km
Detay:https://t.co/G5zic4MD9z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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