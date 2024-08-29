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AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş Payamburnu'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD ve Kandilli duyurdu! Adana ve Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem 13.14 km derinlikte gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli, Kahramanmaraş Payamburnu'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Deprem 5 km derinlikte gerçekleşti.

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