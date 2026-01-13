  1. Ekonomim
  AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın
(AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 8.3 olarak kaydedildi.

 