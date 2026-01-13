AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın

(AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 8.3 olarak kaydedildi.