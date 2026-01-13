AFAD ve Kandilli duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 16.00'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-13
Saat:16:00:11 TSİ
Enlem:39.22306 N
Boylam:28.14167 E
Derinlik:6.91 km
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 8.3 olarak kaydedildi.
13.01.2026, 16:00:12 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 8.3 km#Kandilli