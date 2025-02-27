AFAD yetkilisinden dehşet veren otel faciası açıklaması: Kömürleşmiş halde çuvala koyduk

Bolu Kartalkaya’da, 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda çarpıcı ifadeler dile getirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilisi, yangın anında sahada tanık olduğu korkunç manzaraları aktararak, trajedinin vahametini gözler önüne serdi.

“Ana kucağındaki çocukların kömür haline geldiğini gördük”

Sözcü’nün aktardığı habere göre, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, komisyona yaptığı beş dakikalık sunumda, facianın nasıl geliştiğine dair önemli bilgiler verdi. Ergin, yangının 25 Şubat gecesi saat 03.27’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildiğini, Kartalkaya Jandarma Karakolu personelinin sadece dört dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti. Ancak sağlık ekiplerinin bölgeye 46 dakika, itfaiyenin ise 57 dakika sonra varabildiğini açıkladı.

AFAD’ın ilk aşamada devreye girmediğini belirten Ergin, şu sözlerle devam etti:

“Konut ya da orman yangınlarında hayati tehlike yoksa AFAD yönlendirilmiyor. İlk etapta itfaiye, sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri olay yerine gitti. Ancak yangının büyüdüğü fark edildiğinde, yaklaşık 10 dakika sonra AFAD’a haber verildi. Ekiplerimiz ihbarın ardından 55 dakika içinde bölgeye ulaştı.”

Yangın sırasında otelde 238 misafirin konakladığını ve çalışanlarla birlikte toplam 338 kişinin içeride bulunduğunu belirten Ergin, ekiplerin ilk etapta yalnızca dört kişiyle müdahaleye başladığını ve ardından çevre illerden destek alındığını aktardı. Bölgeye toplamda 26 araç ve 105 personelin sevk edildiğini ifade etti.

“Vatandaşlarımız daha çok camların önünde vefat etmiş. Olay yerine ulaştığımızda ana kucağındaki çocukların kömür haline geldiğini gördük. O çocukları çuvala koyarak tahliye ettik. Bu acı olayın başındaydım ve yaşanan trajediyi birebir gördüm.”

Faciada en büyük can kaybının otelin cam kenarlarında yaşandığını belirten Ergin, şu sözleri sarf etti:

Raporun yetersizliği tepki çekti

Araştırma komisyonuna sunulan ve yalnızca 12 sayfadan oluşan raporun yetersizliği ise komisyondaki milletvekillerinin tepkisini çekti. Sunumun yalnızca beş dakika sürmesi ve raporun üç sayfasının yalnızca görsellerden oluşması, özellikle muhalefet milletvekillerince eleştirildi.

Büyük can kaybına yol açan bu facianın tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini belirten milletvekilleri, yangına müdahaledeki gecikmelerin, oteldeki güvenlik önlemlerinin ve sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili soruşturma devam ederken, kamuoyunda can kayıplarının önlenebileceği yönündeki tartışmalar da sürüyor.