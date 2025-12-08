AFAD'dan 3 bölge için "sarı kodlu" uyarı: Çok kuvvetli sağanak geliyor

AFAD, Düzce, Zonguldak ve Bartın için sağanak, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Van için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur beklenirken, yarın Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt’in Pervari ilçesi ve Van’ın güney yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu bölgeler için “sarı kodlu” uyarı ilan edildi.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.