  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD'dan 4 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Takip Et

AFAD'dan 4 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

AFAD, bu akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıya göre, 4 il için sarı kodlu alarm verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD'dan 4 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağışla ilgili AFAD da uyarılarda bulundu. Sarı alarm verilen 4 ilde yaşayan vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı uyarılırdı.

AFAD'tan yapılan açıklama şöyle;

28 Ağustos Çarşamba günü; Akşam saatlerine kadar; Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

Özgür Özel: En borçlu belediyelerden bir tanesi, borcu ödemeyi bırakın faizinin ödenecek hali yokÖzgür Özel: En borçlu belediyelerden bir tanesi, borcu ödemeyi bırakın faizinin ödenecek hali yokGündem

 

Avrupa Yatırım Bankası'nda mobing endişesiAvrupa Yatırım Bankası'nda mobing endişesiDünya

 

Gündem
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şart
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: Cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şart
CHP'den Tanju Özcan'a kınama cezası
CHP'den Tanju Özcan'a kınama cezası
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi?
30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi?
Özgür Özel: En borçlu belediyelerden bir tanesi, borcu ödemeyi bırakın faizinin ödenecek hali yok
'En borçlu belediyelerden bir tanesi, borcu ödemeyi bırakın faizinin ödenecek hali yok'
Şırnak'ta 'özel güvenlik bölgesi' ilanı
Şırnak'ta 'özel güvenlik bölgesi' ilanı