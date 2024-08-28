AFAD'dan 4 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağışla ilgili AFAD da uyarılarda bulundu. Sarı alarm verilen 4 ilde yaşayan vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgara karşı uyarılırdı.

AFAD'tan yapılan açıklama şöyle;

28 Ağustos Çarşamba günü; Akşam saatlerine kadar; Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.