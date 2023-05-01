AFAD’dan afet bölgesine geri dönüşlere ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden deprem bölgesi dışında olup bölgeye geri dönmek isteyen afetzedelere ilişkin paylaşımda bulundu.

“Afet bölgesi dışında bulunup, geri dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatları hakkındaki açıklamamızdır.” denilen paylaşımda, "Afet Bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlık tarafından oluşturulan tahliye merkezlerine müracaat etmeleri durumunda; (hafta sonu dahil olmak üzere) ulaşım noktasından uygun vasıtalarla (karayolu demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylıklar sağlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.