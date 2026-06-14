AFAD'dan bazı iller için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri, Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlara “tedbirli olun” çağrısı
Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;— AFAD (@AFADBaskanlik) June 14, 2026
🗓️ 14 Haziran 2026 Pazar günü;
📍 Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
📍 Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat,… pic.twitter.com/UpKddReFHY