  3. AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu kodlu uyarı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yarın (21 Eylül 2025) öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimize turuncu uyarı verilmiştir" denildi.

Turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yağışlara 2 bin 614 personel ve 984 araç ile müdahale edildiği söylenen açıklamada, "Turuncu uyarı verilen illerimizde meydana gelen yağışlara; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahale etmektedir. Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.


Vatandaşların heyelan, sel, su baskını yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

