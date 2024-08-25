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AFAD'dan sel uyarısı: Gece saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor

AFAD, sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Sinop için yeni sel uyarısı yaptı: Gece saatlerine kadar çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi
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AFAD'dan sel uyarısı: Gece saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor
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Samsun ve Sinop'ta günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağışyar devam ederken, AFAD'dan yeni uyarı geldi. 

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre sağanak Sinop'un doğu ilçelerinden başlayıp kent geneline yayılacak ve 'çok kuvvetli' olacak.  

Turuncu kodlu uyarı yapan AFAD'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 25 Ağustos Pazar günü, Gece saatlerine kadar; Sinop ilimizin doğu ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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