AFAD'dan SMS'li uyarı: Zonguldak'ta heyelan, hastanenin tanı merkezi kapatıldı, istinat duvarı çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından AFAD da alarma geçti. 33 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapılırken vatandaşlara SMS gönderildi. AFAD, olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 vatandaşın kurtarıldığı belirtti. Vatandaşlara sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Zonguldak'ta hastane yolu çöktü

Zonguldak'ta etkili olan yağış nedeniyle Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolda heyelan oluştu ve yolun bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolundaki heyelan nedeniyle tedbir amacıyla hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde, hastanenin 'Tanı Merkezi' binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verdi. Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtildi. Tanı Merkezi, Poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.

Bariyer ve şeritle çevrilen yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan heyelanın sürmesi durumunda riskli olan bölgedeki vatandaşlar yaşananları izlerken, görevliler tarafından uzaklaşmaları için uyarıldı.

Gaziantep'te istinat duvarı devrildi

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. Sağanak sırasında Alparslan Mahallesi’nde bulunan 11 katlı Melisa Apartmanı’nın istinat duvarı, park halindeki üç otomobilin üzerine çöktü. Göçük altından iki araç hasarlı kurtarılırken 1 araç ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Çok sayıda araç mahsur kaldı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve taş düşmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.