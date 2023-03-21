AFAD'dan yangın açıklaması

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD), tadilat çalışmalarının sürdüğü kuruma ait ek binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir." denildi.