Afet bölgesinde 3 yardım aktarma merkezi kuruldu

Deprem bölgelerine gönderilen yardımların ihtiyaç sahiplerine en hızlı ve düzenli şekilde ulaştırılması için güçlü bir lojistik sistem oluşturuldu.

Bu kapsamda bölgeye gönderilen yardımlar için Adana, Kayseri ve Gaziantep'te aktarma merkezleri kuruldu. Depremden etkilenen 10 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 46 dağıtım deposu hazırlandı.

Bölgeye gönderilen tırlardan tek tip ürün taşıyanlar direkt illerdeki dağıtım depolarına sevk edilirken farklı ürün taşıyanlar aktarma merkezlerine yönlendiriliyor. Burada tasnif edilen ürünler 1500'ü aşkın araçla depremden etkilenen 10 ildeki dağıtım depolarına gönderiliyor. Ürünlerin taşınmasında kargo firmalarından da destek alınıyor.

Bu çerçevede, Adana'da 1, Adıyaman'da 4, Diyarbakır'da 1, Gaziantep'te 3, Hatay'da 19, Kahramanmaraş'ta 6, Kilis'te 1, Malatya'da 7, Osmaniye'de 3, Şanlıurfa'da 1 dağıtım deposu bulunuyor.

Depolara taşınan yardım malzemeleri, deprem bölgesindeki okullar, çadır kent ve konteyner kentler ile köylerde kurulan 250 yardım markette ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım hattı ALO 144, AFAD koordinasyonunda gerek bireysel gerekse tır ve kamyonlarıyla ayni yardım yapmak isteyen kişi ve kuruluşların yardımları için hedef depolara yönlendirme hizmetini sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ekipleri de sahada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı ekipler de depremin etkilediği 11 ildeki merkezlerde görevlendirildi. Bakanlığa bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, bölge kalkınma idareleri ile kalkınma ajansları da yüzlerce personeli ve tüm imkanlarıyla saha çalışmalarına destek veriyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle 57 farklı kurumdan 508 araştırmacı, Bakanlığın görevlendirmesiyle fay hatlarının ve binaların durum tespiti ile analizi çalışmalarına katıldı. Söz konusu araştırmalar AFAD dahil ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere raporlandı.

Bakanlık aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde de lojistik merkezleri kurdu.