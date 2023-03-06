  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Afet bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi
Takip Et

Afet bölgesinde bir ayda 13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

6 Şubat'ta Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen ve çevresindeki 11 ilde de hissedilen depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bölgede bugüne kadar 13 bin 753 artçı sarsıntı kaydedildi.

Konuyla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan paylaşımda, artçı deprem aktivitesinin devam ettiği belirtilerek, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.