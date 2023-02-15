Afet bölgesindeki kamu çalışanı idari izinli sayılacak

Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde kamu çalışanları ilgili ilin valisince yapılacak değerlendirme sonucuna göre idari izinli sayılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'na ait afet bölgesindeki kamu çalışmalarına yönelik tedbirlere ilişkin genelgeye göre, bölgede kamu çalışanlarının 6 Şubat tarihi esas alınarak idari izinli sayılması veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulması, gerekli hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Tüm kamu personeli OHAL illerde görevlendirilebilecek

Aynı gazetede yer alan OHAL kapsamında kamu personeline ilişkin alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, kamu çalışanları ilgili mevzuattaki şart ve kısıtlamalara tabi olmaksızın OHAL'in gerekli kıldığı durumlar nedeniyle OHAL illerinde görevlendirilebilecek.

Sözleşmeli personel başvuru süreleri 31 Mart'a uzatıldı

Kararnameyle, sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçiş için başvuru ve atanma süreleriyle ilgili düzenleme de yapıldı.

Buna göre, ilgili kanunlar ve KHK'da yapılan düzenlemeler kapsamında kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçiş için başvuru süresi 31 Mart'a, atanma süreleri ise 28 Nisan'a kadar uzatıldı.