Afet konutları yüzde 66 indirimli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sonrası inşa ettikleri 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle hak sahiplerine vereceklerini söyledi.

Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Antalya'da dolu dolu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bu yangın Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerimizin 59 mahallesinde 11 gün süreyle etkili olmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye sokarak devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet, 61 bin 500 dekar ormanımızla birlikte adeta ciğerlerimizi de yakmıştır" ifadelerini kullandı.

8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracıyla söndürme çalışmalarının yürütüldüğü yangının ardından hemen vatandaşların yaralarını sarmaya başladıklarına dikkati çeken Erdoğan, evleri, eşyaları, işyerleri ve araçları zarar gören vatandaşlara 53 milyon lira, tarım alanları ve hayvanları zarar gören çiftçilere 213 milyon lira, enkaz kaldırma işlemleri için de ilgili birimlere 25 milyon nakdi ödeme yaptıklarını anlattı.

427 ev sahiplerine teslim edildi

Hasar tespitinin ardından 666 vatandaşa AFAD'dan, 234 vatandaşa da kentsel dönüşümden hak sahibi olarak konut inşasına karar verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu 900 konut yanında 4 köy konağının ve bir caminin de inşasına başlamıştık. Bölgenin mimarisine uygun şekilde tek veya 2 katlı olarak inşa ettiğimiz bu evlerden yapımı tamamlanan 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. Evrenseki, Kalemler ve Kepezbeleni köy konakları bitmek üzeredir. Kalan konutları ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Yapılan konutlar, tasarımıyla, malzemesiyle, çevresiyle gerçekten her vatandaşımızın sahip olmak isteyeceği güzellikte işlerdir. "

Konutların hangi şartlarda hak sahiplerine verileceğini de aktaran Erdoğan, "İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yılı ödemesiz, 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Ahırlı ve ahırsız tiplerine göre, büyüklükleri 93 metrekare ile 280 metrekare arasında değişen bu konutların aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin lira, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır. Gerek bugüne kadar teslim edilen konutların, gerek yakında teslim edilecek konutların hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sorgun'a millet bahçesi

Yangında zarar gören 60 bin hektara yakın alanın 30 bin 500 hektarında tabii gençleştirme, 14 bin 400 hektarında suni gençleştirme, 467 hektarında endüstriyel plantasyon projesini uyguladıklarını belirten Erdoğan, kalan 14 bin 500 hektarın üzerindeki kısmı da tabiat koruma alanı olarak ayırdıklarını söyledi.

Vatandaşlara bir de müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık" dedi.