Afetzedelere konteyner tesliminde KDV yüzde 1’e indirildi

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 2 tanesi afetzedelere yönelik olmak üzere 3 yeni Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayımlandı. Kararname ile afetzedelere prefabrik ve konteyner tesliminde KDV yüzde 1’e indirildi. Halkbankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerin taksit ödemeleri de ertelendi. Şirketlerin hisse geri alımında yüzde 15 olan stopaj ise sıfırlandı.

Kredi borçları 6 ay ertelendi

Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde Halkbankası’ndan indirimli faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkarın kredi borcu 6 süreyle ertelendi. Kredi ertelemesinden, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKK kefaletiyle veya doğrudan bankadan düşük faizli kredi kullananlar yararlanacak.

Ertelemede 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçlar için başvuru şartı aranmayacak. Erteleme süreci boyunca takip işlemi başlatılmayacak. Bu dönemde talep eden esnaf ve sanatkara düşük faizli yeni kredi açılabilecek. Bankanın erteleme kaynaklı gelir kaybında, cari kredi faiz oranı dikkate alınacak.

İş dünyasının yüzde 1 talebi karşılık buldu

Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye yönelik kalıcı barında ihtiyacının giderilmesi amacıyla çadır yanı sıra konteyner ve prefabrik yapı göndermeye başlayan iş dünyası, bu yardımların KDV’sinde indirim talep etmişti. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin OHAL illerinde kullanılmak üzere depremzedelere tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Şirketlerin hisse alımında vergi sıfırlandı

Yayımlanan başka bir Karar ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde bir fıkra ekledi.

Buna göre, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan gelir vergisi yüzde 0 olarak belirlendi.