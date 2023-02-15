Afetzedelere ücretsiz gözlük ve lens verilecek

Başkentte gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gözlükleri hasar gören ya da kaybolan afetzedelerin son reçetelerine göre uygun gözlük ve lens teslimini ücretsiz yapacak.

Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği işbirliğinde başlatılan çalışmayla ilk etapta Kahramanmaraş'ta 5 bin gözlük ve 5 bin lens afetzedelerin kullanımına sunulacak.

Depremin ardından gıda ve kıyafet yardımında bulunduklarını belirten Volkswagen Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gültekin, temel ihtiyaçların yanı sıra farklı alanlardaki ihtiyaçlara yönelik de çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Gültekin, deprem bölgesinde görme zorluğu çeken, gözlüğü hasar gören ya da kaybolan vatandaşlarla karşılaştığını anlattı.

Bu sorunun çözümü için harekete geçtiklerini vurgulayan Gültekin, şöyle devam etti:

"Bu sıkıntıyı gidermek için de Ankara'da optisyen-gözlükçü dostlarımızla iletişime geçtik. Oradaki sorun şu, insanlar bir torba ilacını almış ama hangi ilaç olduğunu göremiyor. Gözlüğünün bir camı var, bir camı yok. Bunu fark edince böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği olarak oradaki lojistik destek, konteyner, makinelerin kurulumu için insan gücü ve araç desteği vereceğiz. Optisyen dostlarımızla cam kesme makineleri, çerçeveler ve camlarla beraber yerinde tespitle çerçeveleri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz teslim edeceğiz."

5 ekip 37 gün çalışma yapacak

Eski Ankara Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Optisyen Cenk Gültekin de birçok depremzedenin gözlüğünün enkaz altında kaldığını gördüklerini, hazırladıkları çalışmayla ilk etapta Kahramanmaraş'ı 37 gün 5 ekiple gezerek bu ihtiyacı karşılayacaklarını söyledi.

Gözlük ve lens teslim sürecinde e-Devlet Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama sayfasından yararlanacaklarını belirten Cenk Gültekin, kişinin 3 yıla kadar aldığı bütün gözlüklerin sistemde olduğunu, en son aldığı reçeteye göre camı hazırlayıp çerçeveye monte ederek gözlükleri teslim edeceklerini bildirdi.

Bölgeye götürecekleri cihazlarla iki dakikada içinde gözlükleri teslime hazır hale getirdiklerini aktaran Cenk Gültekin, "Türkiye'nin her yerinden özellikle tedarikçi firmalar bize şu ana kadar 15 bine yakın gözlük gönderdi. Biz şu anda bunların 5 binini götüreceğiz. Bir hafta orada çalıştıktan sonra tekrar ihtiyaca göre malzemeleri alacağız." dedi.