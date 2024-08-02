  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı
Takip Et

Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van'da meydana gelen bazı afetler nedeniyle, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 ildeki bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van'da meydana gelen bazı afetler nedeniyle, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 ildeki bazı yerler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca acele kamulaştırılacak.

Buna göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ve Kahta ilçesi Akıncılar beldesi, Ardahan'ın Posof ilçesi Savaşır köyü, Aydın'ın Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi, Erzurum'un Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi Alçiçek (Barış) Mahallesi, Kilis'in Musabeyli ilçesi Çınar köyü, Malatya'nın Arguvan ilçesi Dolaylı Mahallesi, Sinop'un Türkeli ilçesi Düzler köyü ve Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'ndeki bazı ada ve parsellerin kamulaştırılmasına karar verildi.

2 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...2 Ağustos güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Yatırımcı TL mevduata yönelir mi?Vergi avantajı sona erdi, KKM’ye stopaj geldi: Karar, yatırımcıyı TL mevduata çeker mi?Ekonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacakMeteoroloji il il açıkladı: Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulacakGündem
24 internet sitesine erişim engeli talebi: İşte o adresler...24 internet sitesine erişim engeli talebi: İşte o adresler...Gündem

 

Gündem
9 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
9 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Atlı Köşk’teki hissesini 200 milyon TL’ye sattı: İşte satın alan kişi...
Atlı Köşk’teki hissesini 200 milyon TL’ye sattı: İşte satın alan kişi...
24 internet sitesine erişim engeli talebi: İşte o adresler...
24 internet sitesine erişim engeli talebi: İşte o adresler...
SON DAKİKA: Instagram'a erişim engeli getirildi! İşte nedeni...
Instagram'a erişim engeli getirildi
YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
YAŞ kararları Resmi Gazete'de: 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Sokak hayvanları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Sokak hayvanları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı