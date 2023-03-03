Afganistan Türklerinden göz yaşartıcı deprem yardımı

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye’nin yaşadığı büyük deprem, dünyanın en uzak köşelerinde yaşayan kişilerde de üzüntü yarattı. Dünyanın en zor coğrafyalarından biri olan Afganistan’da yaşayan Türkmenler de deprem için yardım etmeye çalışıyor. Sovyetler Birliği döneminde Türkmenistan bölgesinden göç ederek Afganistan’ın Kuzeyine yerleşen Türkmenler yoğun olarak Mezarışerif bölgesinde yaşıyor. Burada çok sayıda köy kuran Türkmenlerin yerleştiği köylerden biri de Kızılayak köyü.

Köyün ileri gelenleri tarafından başlatılan kampanya devam ediyor. Kampanyaya tavuğunu, keçisini bağışlamak isteyenler olduğu görüldü.

İlk günlerde yapılan yardımlar resmi olarak Türk konsolosluğuna iletildi. Dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yaşayanların yardımları ise unutulmayacak nitelikteydi. Köyde yaşayanların ellerinde ne varsa verdiği gözlendi. Bir adet küpe, kollarındaki gümüş bilezik, kolye…

Misrata’dan yardım

Türkiye’nin Libya iç savaşının saldırılara karşı destek sağladığı Misrata halkı da Türkiye için yardım kampanyası başlattı. Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen çok sayıda Köroğlu Türkünün bulunduğu bölgede toplanan yardımlar Türkiye’ye ulaştırıldı.