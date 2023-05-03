AFP Türkiye çalışanları greve çıktı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosuyla yürütülen toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine AFP Türkiye çalışanları dün greve çıktı. Grev 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde başladı. AFP İstanbul Bürosu’na ‘Bu iş yerinde grev vardır’ pankartı asıldı.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, "Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü. Dünyanın birçok ülkesinde 1993 yılından beri basın özgürlüğü günü olarak kutlanan bugün de bizler greve çıkıyoruz. Yaklaşık 5 ay önce başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Türkiye’deki ekonomik durumu, kaygılarımızı işveren temsilcilerine kalem kalem anlattık. Sürecin masada sonlanması için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Ancak ücretlerimizin erimesini engelleyecek önerimizi işverene kabul ettiremedik. Arkadaşlarımızın ücretlerini Euro bazlı olarak düşündüğümüzde 3 yıl öncesine göre bile yarı yarıya düştü. Bir taraftan bunu telafi etmeye çalışırken diğer taraftan yeniden bu erimelerin yaşanmamasını istiyoruz. AFP grevimiz tüm basın emekçilerine AFP çalışanlarına hayırlı olsun" dedi.