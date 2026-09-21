Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Afra Saraçoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Hakkında karar bulunan Saraçoğlu, havalimanında gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında daha önce oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen, rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), eski milli futbolcu Hasan Şaş ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Türkiye’ye döneceğini belirtmişti

Saraçoğlu, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce planlanan bir iş programı nedeniyle yurt dışında olduğunu açıklamıştı. Hakkında verilen gözaltı kararı kapsamında Türkiye’ye döneceğini belirten oyuncu, dönüşünün ardından en kısa sürede ifade vereceğini duyurmuştu.