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Afyonkarahisar Kırka’da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Haber Merkezi
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Afyonkarahisar Kırka’da orman yangını
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Afyonakrahisar’ın Sinanpaşa İlçesi’nin Kırka Beldesi’nde ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Yaklaşık 30 hektarlık alanda süren yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Yangından gelen ilk haberlere göre alevlerin geniş bir alana yayıldı ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının büyümesi engellemek, bölgedeki yerleşim yerleri ve doğal yaşam zarar vermemesi için ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.

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