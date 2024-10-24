Afyonkarahisar'da can pazarı! Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, okul servis minibüsünün boş olduğu ve köyden öğrenci almak üzere gittiği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaşamını yitirdi
Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.