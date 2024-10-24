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Afyonkarahisar'da can pazarı! Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, okul servis minibüsünün boş olduğu ve köyden öğrenci almak üzere gittiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Afyonkarahisar'da can pazarı! Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaşamını yitirdi

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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