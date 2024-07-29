  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı
Takip Et

Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı
Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında 56 yaşındaki Ş.B. idaresindeki yolcu otobüsü, 25 yaşındaki H.B.Y.'nin kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünün muavini N.K. hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılırken, yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi morga götürüldü.

Etiketlerdeki fahiş fiyata e-Devlet’ten ‘dur’ deyinEtiketlerdeki fahiş fiyata e-Devlet’ten ‘dur’ deyinEkonomi

 

Piyasalarda 'Merkez Bankaları' haftası: Oynaklıklar yaşanabilirKüresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladıEkonomi

 

Gündem
Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor"
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Son dakika! Kenan Işık hayatını kaybetti
Son dakika! Kenan Işık hayatını kaybetti
Hamile yolcu uçakta düşük yaptı! O anlar kule-pilot konuşmasına yansıdı
Hamile yolcu uçakta düşük yaptı! O anlar kule-pilot konuşmasına yansıdı
Beşiktaş'ta Arap turistleri Prens Selman'ın fotoğrafını göstererek çekmeye çalışan 40 kişiye ceza
Beşiktaş'ta Prens Selman'ın fotoğrafını göstererek müşteri çekmeye çalışanlara ceza
Türk askerine saldıracaklardı! MİT'ten PKK/KCK'lı teröristlere nokta operasyonu
Türk askerine saldıracaklardı! MİT'ten PKK/KCK'lı teröristlere nokta operasyonu