Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü yakınlarında 56 yaşındaki Ş.B. idaresindeki yolcu otobüsü, 25 yaşındaki H.B.Y.'nin kullandığı yem yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle birlikte kazada ilk belirlemelere göre yolcu otobüsünün muavini N.K. hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'da bulunan hastanelere kaldırılırken, yapılan incelemenin ardından muavinin cenazesi morga götürüldü.