Afyonkarahisar'da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde sera işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Yaşanan kazada 14 kişi yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Korkutan kaza Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana geldi. Mehmet Aşık idaresindeki sera işçilerini taşıyan minibüs, Yeşilhisar Karayokuş mevkiinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.