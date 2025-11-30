  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Takip Et

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
Takip Et

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorBakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldi25 ülkeye ihracat yapıyordu: Türk gıda devi iflasın eşiğine geldiŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 30 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriMeteoroloji uyardı: Yurtta kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
Tekirdağ'da kesim tarihi belirsiz iki ton sakatat ele geçirildi
Tekirdağ'da kesim tarihi belirsiz iki ton sakatat ele geçirildi
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Bakanlık iki ürünün satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
AK Parti'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama
AK Parti'den "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama
Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular
Bakan Fidan bugün İran’a gidiyor: İşte masadaki konular
Bakanlık devreye girdi: Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyor
Zorunlu bahşiş ve servis ücreti dönemi sona eriyor
DSİ personel alımı kura tarihi ne zaman? DSİ kura tarihi belli oldu mu?
DSİ personel alımı kura tarihi ne zaman? DSİ kura tarihi belli oldu mu?