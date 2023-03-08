Ağbaba: Depremzede esnafa işsizlik maaşı bağlanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, 2023'ün ocak ve şubat aylarında iflas eden esnaflarla ilgili açıklama yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Yılın ilk iki ayında 23 bin 592 esnaf iflas etti. Ocak ve şubat aylarında Türkiye genelinde meslekten ve sicilden terkinini gerçekleştirerek iflas eden esnaf sayısı 23 bin 592 oldu. Bu durumda, yılın ilk ayında her gün 393 esnafımız iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu. Yılın ilk iki ayındaki 23 bin 592 esnaf iflası, 2019’dan bugüne, yılın ilk iki ayındaki iflaslardan daha fazla oldu.

Bu yılın ilk iki ayında deprem bölgelerindeki toplam iflas sayısı ise en az 2 bin 14 olarak kayıtlara geçti. Bu durumda, bu yılın ilk iki ayında gerçekleşen iflasların yüzde 11’i deprem bölgesinde gerçekleşmiş oldu. Adana’da 455, Adıyaman’da 149, Diyarbakır’da 188, Gaziantep’te 235, Hatay’da 257, Kahramanmaraş’ta 227, Kilis’te 24, Malatya’da 181, Osmaniye’de 97 ve Şanlıurfa’da 228 esnaf, bu yılın ilk iki ayında iflas etmiş oldu.

6 aylık borç erteleme, ne yazık ki iş yerini, evini, ailesini kaybeden esnafımızın hiçbir derdine derman olmayacaktır. Esnafımızın tüm borçları silinmeli, iş yerlerine tekrar dönene kadar esnafımıza işsizlik maaşı bağlanmalı, esnafımızın tüm fatura ve sigorta primleri bu süreçte Hazine tarafından karşılanmalıdır. Aksi takdirde mart ayı itibariyle oda kayıtlarında tescili bulunan esnafımız toplu halde meslekten ve sicilden terkin işlemini gerçekleştirecektir.”