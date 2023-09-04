Ağbaba: Ekonomiyi yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalına sokacaklar
Enflasyon rakamlarını eleştiren CHP'li Ağbaba, "Ekonomiyi düşük faiz yüksek enflasyon sarmalına sokmuşlardı. Anlaşılan şimdi yeni bir deneyin içindeler, ekonomiyi yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalına sokacaklar!" dedi.
CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Ağbaba sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ağustos aynı enflasyonu yüzde 9,09 yıllık yüzde 58,94 oldu.
Son 2 ayın enflasyonu 2022 yılı Ocak ayından sonraki en yüksek iki rakam.
Ekonomiyi düşük faiz yüksek enflasyon sarmalına sokmuşlardı.
Anlaşılan şimdi yeni bir deneyin içindeler, ekonomiyi yüksek faiz yüksek enflasyon sarmalına sokacaklar!
AKP biraz daha gayret ederse yüksek enflasyonda önce Sudan’ı sonra Zimbabve’yi geride bırakmamız an meselesi!"