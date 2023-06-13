Ağbaba: Esnaf iflasları yüzde 28 arttı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iflas eden esnaf sayısında geçen yıla göre yüzde 28'lik artış olduğunu belirtti.

Ağbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Esnaf iflasları hız kesmeden artmaya devam ediyor! Bu yılın ilk 5 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 60 bin 93’e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısı 47 bin 128 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yılın ilk 5 ayına göre iflaslar yüzde 28 oranında artmış oldu." ifadelerini kullandı.