Ağbaba'dan karar tepkisi: Faizde de dün dündür bugün bugündür
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusunda geçmişteki açıklamalarını paylaşan CHP'li Ağbaba, "TCMB politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 42,5'e çıkardı. Faizde de dün dündür bugün bugündür." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti.
CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, faiz kararını değerlendirdi.
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarıyla ilgili bir video da paylaşan Ağbaba, şunları yazdı:
"DÜN:
Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır!!
Yüksek faizden bahsediyorlar, yav siz nasıl insanlarsınız?
Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.
DÜN:— Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 21, 2023
✔️Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır!!
✔️Yüksek faizden bahsediyorlar, yav siz nasıl insanlarsınız?
✔️Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.
BUGÜN:
TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %42,5'e çıkardı.
Faizde de
dün dündür bugün… pic.twitter.com/PPN9i1o9IJ
BUGÜN:
TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %42,5'e çıkardı.
Faizde de dün dündür bugün bugündür."