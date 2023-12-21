Ağbaba'dan karar tepkisi: Faizde de dün dündür bugün bugündür

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti.

CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, faiz kararını değerlendirdi.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişteki açıklamalarıyla ilgili bir video da paylaşan Ağbaba, şunları yazdı:

"DÜN:

Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır!!

Yüksek faizden bahsediyorlar, yav siz nasıl insanlarsınız?

Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.

DÜN:

✔️Faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır!!

✔️Yüksek faizden bahsediyorlar, yav siz nasıl insanlarsınız?

✔️Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz.



BUGÜN:

TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %42,5'e çıkardı.



Faizde de

dün dündür bugün… pic.twitter.com/PPN9i1o9IJ — Veli Ağbaba (@veliagbaba) December 21, 2023

BUGÜN:

TCMB politika faizini 250 baz puan artışla %42,5'e çıkardı.

Faizde de dün dündür bugün bugündür."