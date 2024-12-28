  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ağbaba'nın acı günü! CHP lideri Özel'den taziye ziyareti
Takip Et

Ağbaba'nın acı günü! CHP lideri Özel'den taziye ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ağbaba'nın acı günü! CHP lideri Özel'den taziye ziyareti
Takip Et

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AK Partili Zeybekci'den asgari ücret mesajı: Yeterli değilAK Partili Zeybekci'den asgari ücret mesajı: Yeterli değilEkonomi

 

SGK primleri artacak! Özgür Erdursun kalem kalem tek tek hesapladı: İşte yeni hesaplamalar...SGK primleri artacak! Özgür Erdursun kalem kalem tek tek hesapladı: İşte yeni hesaplamalar...Ekonomi

 

Gündem
Kocaeli'nde apartmanda patlama: 10 yaralı! Validen açıklama geldi
Kocaeli'nde apartmanda patlama: 10 yaralı! Validen açıklama geldi
Narin davasında kararın açıklanacağı saat belli oldu! Mahkeme başkanı bina önüne ambulans istedi
Narin davasında karar saati belli oldu! Mahkeme önüne ambulans istendi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyecek
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilmeyecek
Marmaray'da 4 günde 2. intihar
Marmaray'da 4 günde 2. intihar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan başına aylık 2500 lira destek verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan başına aylık 2500 lira destek verilecek
Son dakika: İmralı'daki görüşme sona erdi! DEM Parti'den ilk açıklama geldi
İmralı'daki görüşme sona erdi! DEM Parti'den ilk açıklama geldi