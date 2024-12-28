Ağbaba'nın acı günü! CHP lideri Özel'den taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Yankı Bağcıoğlu, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve beraberindeki heyetle babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.
Ağbaba'nın babası 88 yaşındaki Hüseyin Ağbaba, rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.