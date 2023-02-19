Ağır hasar alan KMTSO binası yıkılıyor
Deprem felaketinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıkılmasına karar verildi. Oda, geçici olarak Kahramanmaraş Ticaret Borsası binasında hizmet verecek.
Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ikinci haftası geride kalırken, enkaz kaldırma ve binalardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Depremlerde ağır hasar alan binalardan biri de Kahramanmaraş’taki Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) binası oldu.
2000 yılında yapımına başlanıp 2003 yılında hizmete giren bina için Çevre İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda yıkım kararı alındı.
Hasar tespiti sonucu KMTSO’dan yapılan açıklamada, Oda'nın Kayseri yolu üzerinde bulunan Kahramanmaraş Ticaret Borsası binasında asgari personelle pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.