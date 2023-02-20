Ağır hasarlı bağımsız birim sayısı 430 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te bilim insanlarıyla gerçekleştirilen “Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, toplantıda bölgede yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildiren Kurum, “1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.